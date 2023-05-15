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Роуз: «Почеттино – единственный тренер в моей карьере, который записывал тренировки»

15 Мая 2023 • 10:03 Комментировать
Лидс
...
Тоттенхэм
28.05 18:30

Бывший игрок «Тоттенхэма» Дэнни Роуз рассказал о методах работы экс-наставника «шпор» Маурисио Почеттино, который ныне очень близок к назначению в другой лондонский клуб – «Челси».

«Почеттино – единственный тренер в моей карьере, который записывал тренировки. Он очень требовательный в плане дисциплины. Он записывал как тренировки, так и занятия в тренажёрном зале. Ни у кого из футболистов не было возможности скрыть своё равнодушное отношение к делу», – цитирует Роуза журналист Саймон Филлипс.

Напомним, под руководством Почеттино «Тоттенхэм» выдал свой лучший финиш в АПЛ, закончив сезон-2016/17 на втором месте. Также клуб во главе с аргентинцем выходил в финал Лиги чемпионов в 2019 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Дэнни Роуз Маурисио Почеттино
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