Мэйсон назвал главную проблему «Тоттенхэма» последних лет

Временный наставник «Тоттенхэма» Райан Мэйсон высказался о трудностях команды.

За тур до завершения сезона в Премьер-лиге «шпоры» серьёзно рискуют остаться без путёвки в еврокубки. Сейчас команда занимает восьмое место, на одно очко отставая от «Астон Виллы» и на один балл опережая «Брентфорд».

«За последние два-три года команда играла в двух или трёх разных стилях, что, конечно, не может положительно сказываться на результатах, состоянии игроков и болельщиков. Трудно чего-то добиваться, постоянно теряя тренеров, футболистов, сотрудников – приходится начинать всё с нуля», – цитирует Аласдейр Голд рулевого «шпор».

Напомним, что по ходу текущего сезона «Тоттенхэм» расстался с Антонио Конте.