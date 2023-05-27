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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мэйсон назвал главную проблему «Тоттенхэма» последних лет

27 Мая 2023 • 00:51 Комментировать
Лидс
...
Тоттенхэм
28.05 18:30

Временный наставник «Тоттенхэма» Райан Мэйсон высказался о трудностях команды.

За тур до завершения сезона в Премьер-лиге «шпоры» серьёзно рискуют остаться без путёвки в еврокубки. Сейчас команда занимает восьмое место, на одно очко отставая от «Астон Виллы» и на один балл опережая «Брентфорд».

«За последние два-три года команда играла в двух или трёх разных стилях, что, конечно, не может положительно сказываться на результатах, состоянии игроков и болельщиков. Трудно чего-то добиваться, постоянно теряя тренеров, футболистов, сотрудников – приходится начинать всё с нуля», – цитирует Аласдейр Голд рулевого «шпор».

Напомним, что по ходу текущего сезона «Тоттенхэм» расстался с Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Райан Мэйсон
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