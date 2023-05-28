Кейн – первый игрок, дважды забивавший 30+ голов за сезон в АПЛ при нынешнем формате

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн установил очередной рекорд.

Лидер «шпор» открыл счёт в матче с «Лидсом» уже на второй минуте, а на 69-й оформил дубль, достигнув отметки в 30 забитых мячей в чемпионате. Как сообщает Squawka, Кейн стал первым в истории Премьер-лиги игроком (при формате с 38 турами), дважды сумевшим забить 30 или более голов за один сезон. Любопытно, что ни в одном из двух случаев англичанин не стал лучшим бомбардиром: в сезоне-2017/18 ему помешал Мохамед Салах, а в нынешней кампании – Эрлинг Холанн.

Гарри Кейн будет вынужден довольствоваться второй строчкой в списке бомбардиров АПЛ-2022/23. Он опередил Айвена Тони – своего ближайшего преследователя – на десять точных ударов.