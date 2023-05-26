Эллардайс надеется на переговоры при похмелье

Чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге, «Лидсу» нужно обыграть «Тоттенхэм» в последнем туре и надеяться на благоприятные результаты конкурентов. Рулевой «павлинов» Сэм Эллардайс верит, что у него будет повод для выпивки крепких напитков.

«Моё будущее? Это ещё предстоит решить. Мы поговорим после завершения сезона, это не вопрос одного дня. Я просто надеюсь, что разговор состоится в позитивном ключе, и что у меня будет похмелье», - сказал Эллардайс журналистам.

Все матчи последнего тура Премьер-лиги Англии стартуют в одно время – 28 мая в 18:30 по московскому времени.