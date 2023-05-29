Эллардайс: «Жаль, что напряжённая работа не принесла результат»

Английский «Лидс» проиграл в последнем туре английского чемпионата неожиданно обретшему мотивацию «Тоттенхэму», и, естественно, выбраться с девятнадцатого места в турнирной таблице не сумел. Наставник клуба Сэм Эллардайс, возглавивший его в второй половине сезона, прокомментировал неудачу.

- Это была долгая сага. Я разочарован, что наша напряженная работа не дала результата. Сейчас надо спланировать реструктуризацию команды на следующий сезон. Хочу ли я быть частью этой задачи? Я пока не могу сказать, зависит от руководства клуба, -цитирует слова Эллардайса BBC Sport.