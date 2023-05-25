«Тоттенхэм» нацелился на тренера из Серии А

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно может возглавить «Тоттенхэм».

Лондонскому клубу не удалось договориться с Арне Слотом из «Фейеноорда», до недавних пор считавшимся главным кандидатом на должность нового наставника команды. «Шпоры» продолжают поиски рулевого на новый сезон, и в их шорт-листе, как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, фигурирует Итальяно. По слухам, в контракте 45-летнего специалиста с «фиалками» прописаны отступные в размере 10 млн евро, однако ди Марцио эти сведения опроверг.

Трудовой договор Винченцо Итальяно с «Фиорентиной» рассчитан до конца следующего сезона.