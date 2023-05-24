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Слот получит контроль над трансферами, если возглавит «Тоттенхэм» слухи

24 Мая 2023 • 01:53 Комментировать
Фейеноорд
...
Витесс
28.05 15:30

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот всё ближе к назначению в «Тоттенхэм».

Именно нидерландец уже не первую неделю считается основным кандидатом на роль нового постоянного наставника «шпор». Сам специалист готов продолжить карьеру в Англии, однако «Тоттенхэму» предстоит выплатить «Фейеноорду» компенсацию, чтобы сделка состоялась. Как сообщает журналист Сами Мокбель, Слот в значительной степени будет ответственным за трансферную деятельность клуба, если получит работу. В ином случае он бы просто не согласился занять пост.

Арне Слот привёл «Фейеноорд» к чемпионству в текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов. Контракт рулевого с роттердамцами рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фейеноорд Арне Слот
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ФЕЙЕНООРД ВИТЕСС
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