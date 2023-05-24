Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот всё ближе к назначению в «Тоттенхэм».

Именно нидерландец уже не первую неделю считается основным кандидатом на роль нового постоянного наставника «шпор». Сам специалист готов продолжить карьеру в Англии, однако «Тоттенхэму» предстоит выплатить «Фейеноорду» компенсацию, чтобы сделка состоялась. Как сообщает журналист Сами Мокбель, Слот в значительной степени будет ответственным за трансферную деятельность клуба, если получит работу. В ином случае он бы просто не согласился занять пост.

Арне Слот привёл «Фейеноорд» к чемпионству в текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов. Контракт рулевого с роттердамцами рассчитан до 2025 года.