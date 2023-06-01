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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн отказывается покидать АПЛ слухи

01 Июня 2023 • 21:55 Комментировать
Лидс
1:4
Тоттенхэм
окончен

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отказывает другим клубам. Его главный приоритет – остаться в Премьер-лиге.

Как сообщает Mirror, Гарри Кейн отказал «ПСЖ» и ясно продемонстрировал свое желание остаться в Премьер-лиге. «Реал» Мадрид также интересовался нападающим, но получил отказ, хотя «Тоттенхэм» склонен отпустить игрока за рубеж, а не усилить конкурента внутри АПЛ.

Кейну остался год действия контракта. «Манчестер Юнайтед» сделал его главной целью, но «Тоттенхэм» не желает продавать его в клуб АПЛ.

Как сообщает источник, позиция Кейна остаться в Премьер-лиге связана с желанием нападающего стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии, побив рекорд Алана Ширера.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Манчестер Юнайтед ПСЖ Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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