Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отказывает другим клубам. Его главный приоритет – остаться в Премьер-лиге.

Как сообщает Mirror, Гарри Кейн отказал «ПСЖ» и ясно продемонстрировал свое желание остаться в Премьер-лиге. «Реал» Мадрид также интересовался нападающим, но получил отказ, хотя «Тоттенхэм» склонен отпустить игрока за рубеж, а не усилить конкурента внутри АПЛ.

Кейну остался год действия контракта. «Манчестер Юнайтед» сделал его главной целью, но «Тоттенхэм» не желает продавать его в клуб АПЛ.

Как сообщает источник, позиция Кейна остаться в Премьер-лиге связана с желанием нападающего стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Англии, побив рекорд Алана Ширера.