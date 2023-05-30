Кейн повторил рекорд АПЛ по количеству гостевых голов за сезон

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил два гола в последнем матче чемпионата Англии, его команда крупно обыграла в гостях «Лидс». Таким образом, Гарри довел количество своих голов в гостевых матчах до шестнадцати.

Это стало лучшим достижением в АПЛ в 21-м веке, а также повторением абсолютного рекорда Премьер-лиги, если считать с момента переформатирования чемпионата в 1992 году. Он делит этот рекорд с Кевином Филлипсом, который в сезоне 1999/2000 забил такое же количество гостевых голов за «Сандерленд».

Напомним, что Кейн выступает за свой нынешний клуб с 2011 года, но не факт, что проведет в «Тоттенхэме» следующий сезон.