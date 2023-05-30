Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» и «Манчестер Сити» хотят игрока «Лидса» слухи

30 Мая 2023 • 22:47 Комментировать
Лидс
1:4
Тоттенхэм
окончен

«Ювентус» и «Манчестер Сити» наблюдают за нападающим «Лидс Юнайтед» Вилли Ньонто в преддверии потенциального трансфера.

Согласно информации Tuttomercato, Ньонто может перейти в другой клуб этим летом. Утверждается, что его трансфер рассматривает «Ювентус», а также сообщается, что главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола является большим поклонником этого вингера, что открывает возможность перехода в стан чемпионов АПЛ.

Стоит отметить, что по информации источника также не исключается, что Ньонто может остаться в «Лидсе», несмотря на вылет в Чемпионшип.

В минувшем сезоне нападающий провел 45 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ювентус Манчестер Сити Вилли Ньонто трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
30 Мая
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Манчестер Сити» хотят игрока «Лидса» слухи
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» придётся заплатить огромную сумму за Кейна слухи
21:44 · Англия. Премьер-лига
Милнер – рекордсмен сезона АПЛ по преодолённой за матч дистанции
21:32 · Англия. Премьер-лига
Мудрик – в тройке самых быстрых игроков сезона в АПЛ
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» сразятся за двух игроков «Лестера» слухи
21:08 · Англия. Премьер-лига
Деменко: «Челси» покупали игроков по 100 миллионов, но не все футболисты могут подойти Почеттино»
20:56 · Англия. Премьер-лига
Закария покинет «Челси» слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начал переговоры по хавбеку «Ниццы»
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нашел замену Райсу слухи
20:05 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» есть две альтернативы Угарте слухи
19:52 · Англия. Чемпионшип
Джек Кларк может перейти в клуб АПЛ слухи
19:46 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Рамуш может стать одним из лучших нападающих в мире»
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не ведет переговоры по поводу Фреснеды слухи
19:38 · Англия. Премьер-лига
Гимараэс определился с будущим на фоне интереса «Барселоны» и «Ливерпуля»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Холанна «отправили в космос» - появилось видео видео
Все новости
Рекомендуем