«Ювентус» и «Манчестер Сити» наблюдают за нападающим «Лидс Юнайтед» Вилли Ньонто в преддверии потенциального трансфера.

Согласно информации Tuttomercato, Ньонто может перейти в другой клуб этим летом. Утверждается, что его трансфер рассматривает «Ювентус», а также сообщается, что главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола является большим поклонником этого вингера, что открывает возможность перехода в стан чемпионов АПЛ.

Стоит отметить, что по информации источника также не исключается, что Ньонто может остаться в «Лидсе», несмотря на вылет в Чемпионшип.

В минувшем сезоне нападающий провел 45 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.