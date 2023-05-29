Мэйсон: «Конец разочаровывающего сезона»

Временный наставник «Тоттенхэма» Райан Мэйсон признался, что надеялся на то, что его команда пробьется хотя бы в Лигу Европы. «Шпоры» крупно обыграли в последнем туре «Лидс», но этого не хватило, так как «Астон Вилла» также победила. Тем не менее, Мэйсон рад тому, что закончился очень непростой для команды сезон.

- Это конец разочаровывающего сезона. Но все, что мы могли сделать - это приехать и победить. Мы это сделали, показав характер, я доволен самой игрой, но разочарован сезоном. Конечно, мы планировали играть в Европе, важно понять, почему у нас не получилось и сделать выводы, - цитирует Мэйсона BBC Sport.