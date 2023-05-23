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«Тоттенхэм» может усилиться игроком атаки «Фейеноорда» слухи

23 Мая 2023 • 21:57 Комментировать
Лидс
...
Тоттенхэм
28.05 18:30

Турецкий полузащитник «Фейеноорда», действующий чемпион Нидерландов Оркун Кекчю может перебраться в АПЛ. По информации 90min, молодым игроком интересуются в лондонском «Тоттенхэме».

В текущем сезоне на счету 22-летнего турка 12 голов и пять ассистов за «Фейеноорд» в трёх официальных турнирах – в чемпионате Нидерландов, Кубке страны и Лиге Европы УЕФА.

Отметим, что перед следующим сезоном главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот может стать новым наставником «шпор». Это может послужить ещё одним фактором для того, чтобы Кекчю перебрался в Лондон.

Ранее мы сообщали об интересе к игроку со стороны лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фейеноорд Оркун Кекчю
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