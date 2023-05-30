Моура: «Надеюсь, Кейн останется в «Тоттенхэме» и поможет выиграть АПЛ»

Вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура считает, что клуб обязан удержать в своих рядах нападающего Гарри Кейна.

Английский форвард может покинуть «Тоттенхэм» предстоящим летом. Интерес к нему проявляют английские и зарубежные гранды, и «шпорам», вероятно, придётся продать своего лидера, так как его контракт истекает через год.

«Кейн – главная причина успехов, достигнутых клубом за последние десять лет. Сейчас очень важно сохранить его. Надеюсь, он останется и поможет команде в следующем сезоне, а также выиграет с «Тоттенхэмом» титул.

Гарри – пример для всех, особенный футболист. Я считаю его одним из лучших среди всех, с кем я когда-либо играл», – цитирует Standard Sport Моуру, который покинет «Тоттенхэм» летом.