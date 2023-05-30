Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моура: «Надеюсь, Кейн останется в «Тоттенхэме» и поможет выиграть АПЛ»

30 Мая 2023 • 01:23 Комментировать
Лидс
1:4
Тоттенхэм
окончен

Вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура считает, что клуб обязан удержать в своих рядах нападающего Гарри Кейна.

Английский форвард может покинуть «Тоттенхэм» предстоящим летом. Интерес к нему проявляют английские и зарубежные гранды, и «шпорам», вероятно, придётся продать своего лидера, так как его контракт истекает через год.

«Кейн – главная причина успехов, достигнутых клубом за последние десять лет. Сейчас очень важно сохранить его. Надеюсь, он останется и поможет команде в следующем сезоне, а также выиграет с «Тоттенхэмом» титул.

Гарри – пример для всех, особенный футболист. Я считаю его одним из лучших среди всех, с кем я когда-либо играл», – цитирует Standard Sport Моуру, который покинет «Тоттенхэм» летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лукас Моура Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
02:39 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - второй побеждавший в АПЛ клуб, вылетевший из высшей лиги
02:24 · Англия. Премьер-лига
Назначение Почеттино не изменило планов Лукаку – игрок попросит «Челси» продлить аренду ещё на год
02:03 · Англия. Премьер-лига
Кейн повторил рекорд АПЛ по количеству гостевых голов за сезон
01:23 · Англия. Премьер-лига
Моура: «Надеюсь, Кейн останется в «Тоттенхэме» и поможет выиграть АПЛ»
01:13 · Англия. Премьер-лига
Шмидт: «Бенфика» тяжело пережила уход Энцо Фернандеса»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Рэшфорда лучшим игроком сезона официально
29 Мая
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает подписание Лаутаро, но сначала должен определиться с Лукаку
23:48 · Англия. Премьер-лига
Бывший голкипер «Лестера»: «Лестеру» нужно провести хороший анализ»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба готовы составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Эдегора слухи
23:14 · Россия. Премьер-лига
Британский журналист: «С приходом Почеттино историю о Захаряне и «Челси» можно забыть»
23:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» будет тяжело подписать Райса слухи
23:00 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос об интересе к Кейну
22:58 · Англия. Премьер-лига
Адриан продлил контракт с «Ливерпулем» слухи
22:44 · Англия. Премьер-лига
Назван автор лучшего гола сезона в «Манчестер Юнайтед»
22:16 · Англия. Премьер-лига
Дауд стал игроком «Брайтона»
Все новости
Рекомендуем