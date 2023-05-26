«Ювентус» заработает 35 млн евро на продаже Кулушевски в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» планирует оформить выкуп полузащитника Деяна Кулушевски у «Ювентуса».

Аренда шведского футболиста завершается в июне, однако в «Тоттенхэме», как неоднократно сообщалось, заинтересованы в осуществлении полноценного трансфера. Пункт выкупа был бы активирован автоматически в случае попадания «шпор» в Лигу чемпионов, однако, хоть этого и не произошло, клуб всё ещё может приобрести Кулушевски. По информации Tuttopsort, «Ювентус» намерен заработать на продаже 23-летнего игрока порядка 35 млн евро, как и было оговорено.

В текущем сезоне Деян Кулушевски провёл 36 матчей за «Тоттенхэм», записав себе в актив два гола и восемь ассистов.