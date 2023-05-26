​Эранио: «Ибрагимовичу пора заканчивать»

Стефано Эранио, бывший полузащитник «Милана», не верит в то, что шведский нападающий Златан Ибрагимович сможет найти другую команду после своего предстоящего расставания с «Миланом». Решение не продлевать с ним контракт Эранио назвал верным - он считает, что знаменитому игроку действительно пора вешать бутсы на гвоздь.

- Да, ему пора прекращать играть. Но я надеюсь, что он останется в «Милане». Может, как тим-менеджер, - цитирует слова Эранио итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сразится с туринским «Ювентусом», это случится уже в воскресенье вечером.