Леау был вынужден извиняться после некрасивого эпизода с футболкой Кьезы

После того, как «Милан» обыграл «Ювентус» и гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, португальский нападающий Рафаэл Леау решил слегка пошутить над футболкой Федерико Кьезы (с которым он, судя по всему, обменялся футболками после игры). Он заправил ее в свои шорты так, чтобы футболка выглядела совсем непрезентабельно, после чего сфотографировался для социальных сетей.

Но после того, как такое отношение к футболке вызвало критичные комментарии со стороны туринских «тифози», Леау был вынужден сдать назад, удалить фото и извиниться перед возмутившимися.