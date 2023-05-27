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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри дал понять, когда планирует уйти из «Ювентуса»

27 Мая 2023 • 16:28 Комментировать
Ювентус
...
Милан
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28.05 21:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в очередной раз высказался о своём будущем. Специалист дал понять, что он не планирует уходить из клуба до истечения срока действующего контракта.

«Мой контракт с «Ювентусом» рассчитан ещё на два года, и я хочу его выполнить», - сказал Аллегри, чьи слова приводит на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

Также Аллегри высказался о задачах команды на финиш сезона Серии А.

«Оказаться в еврокубках с учётом снятия 10 очков было бы невероятно», - сказал тренер.

Стоит сказать, что «Ювентус» в следующем сезоне выступит как минимум в Лиге конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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