Аллегри дал понять, когда планирует уйти из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в очередной раз высказался о своём будущем. Специалист дал понять, что он не планирует уходить из клуба до истечения срока действующего контракта.

«Мой контракт с «Ювентусом» рассчитан ещё на два года, и я хочу его выполнить», - сказал Аллегри, чьи слова приводит на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

Также Аллегри высказался о задачах команды на финиш сезона Серии А.

«Оказаться в еврокубках с учётом снятия 10 очков было бы невероятно», - сказал тренер.

Стоит сказать, что «Ювентус» в следующем сезоне выступит как минимум в Лиге конференций.