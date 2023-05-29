Бонуччи: «Ювентус» заслуживал большего в этом сезоне»

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что думает о результатах команды в текущем сезоне.

10-очковый штраф практически лишил коллектив Массимилиано Аллегри шансов на попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, и в воскресенье «бьянконери» утратили математическую возможность добиться цели, уступив «Милану» (0:1).

«Очень больно заканчивать сезон таким образом, мы очень разочарованы. Мы отдали много сил в это трудное для нас время, и мы явно заслуживали большего. Второй сезон подряд без трофеев – это больно. Выход в Лигу чемпионов стал бы небольшим утешением, но и этого не случилось. Надеюсь, в следующем сезоне «Ювентус» ждёт возрождение», – заявил в интервью DAZN Бонуччи.