«Ювентус» выставит Артура Мело на трансфер после его возвращения в Турин

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело, судя по всему, не задержится надолго после возвращения в свой клуб. По информации La Gazzetta dello Sport боссы «Ювентуса» выставят 26-летнего игрока на трансфер сразу после того, как он вернётся из аренды.

Пару недель назад бразилец официально подтвердил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. В составе «красных» он, напомним, находился в рамках арендного соглашения между клубами.

Что касается текущего сезона, то в нём Мело из-за травмы сыграл за взрослую команду «Ливерпуля» лишь один единственный раз. Контракт футболиста с «Ювентусом» действует до лета 2025 года.