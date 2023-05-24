Неста: «Шевченко не любил простые матчи»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста поделился воспоминаниями о славной команде Карло Анчелотти образца начала века. Тот «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, сперва в 2003 году, а затем в 2007, но тогда уже без Андрея Шевченко, который в 2006 году ушел в «Челси». Неста вспоминает, что Шевченко очень любил ответственные, важные матчи.

- Андрею Шевченко нужен был большой стимул, чтобы блистать. Ему не нравились простые матчи. А когда приходило время ответственного матча, Андрей забивал голы и блистал, - цитирует слова Несты pianetamilan.it.

Напомним, что Шевченко перебрался в «Милан» в 1999 году.