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Чемпионат Италии. Серия А

Неста: «Шевченко не любил простые матчи»

24 Мая 2023 • 14:55 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста поделился воспоминаниями о славной команде Карло Анчелотти образца начала века. Тот «Милан» дважды выигрывал Лигу чемпионов, сперва в 2003 году, а затем в 2007, но тогда уже без Андрея Шевченко, который в 2006 году ушел в «Челси». Неста вспоминает, что Шевченко очень любил ответственные, важные матчи.

- Андрею Шевченко нужен был большой стимул, чтобы блистать. Ему не нравились простые матчи. А когда приходило время ответственного матча, Андрей забивал голы и блистал, - цитирует слова Несты pianetamilan.it.

Напомним, что Шевченко перебрался в «Милан» в 1999 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Алессандро Неста
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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