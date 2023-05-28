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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» на выезде обыграл безвольный «Ювентус» и забронировал место в Лиге чемпионов

28 Мая 2023 • 23:40 Комментировать (1)
Ювентус
0:1
Милан
окончен

«Ювентус» и «Милан» сыграли в рамках чемпионата Италии. Матч 37-го тура Серии А состоялся 28 мая на стадионе «Альянц».

Протокол игры  
Ювентус0:1Милан
  40'Жиру Оливье (0:1)
Щесны ВойцехКуадрадо Хуан  56'Гатти ФедерикоБремер Глейсон 82' (Бонуччи Леонардо ( 82') Данило ЛуисЛокателли МануэльРабио АдриенКьеза ФедерикоДи Мария Анхель 63' (Паредес Леандро ( 63') Костич Филип 63' (Милик Аркадиуш ( 63') Кин Мойзе 73' (Айлинг Самуэль ( 73')
Запасные: Ругани ДаниэлеАлекс СандроСерсанти АлессандроПинсольо КарлоПерин МаттиаМиретти ФабиоБарбьери Томмазо
Меньян МайкКалабрия Давиде 86' (Калюлю Пьер ( 86') Тиав МаликТомори ФикайоЭрнандес ТеоКрунич Раде  64'Тонали СандроМессиас Жуниор  34' 56' (Салемакерс Алексис ( 56') Диас Браим 82' (Балло-Туре Фоде ( 82') Леау Рафаэл 82' (Побега Томмазо ( 82') Жиру Оливье 86' (Ориги Дивок ( 86')
Запасные: Габбия МаттеоВранкс АстерКьяер СимонАдли ЯсинТатарушану ЧиприанДе Кетеларе ШарльМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
28 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Завершался предпоследний тур Серии А центральным матчем. «Ювентус», с которого всё-таки сняли 10 очков, принимал «Милан», который приехал обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на будущий год. Для этого низверженному чемпиону достаточно было не проиграть в Турине. Не допустить этого была призвана атака «Ювентуса» в лице Кина, Ди Марии, Куадрадо, Кьезы и Рабьо. Душан Влахович травмирован, Аркадиуш Милик опять остался в запасе.

«Милан» в первом тайме смотрелся более цельным механизмом. Да, игра шла на равных курсах, но «Ювентус» хорошо атаковал лишь эпизодами, чаще представляя слабое зрелище. Ещё и снятие очков подбило психологически. Правда, первый неприятный удар по воротам нанёс именно игрок «старой синьоры». Куадрадо поймал отскок и метров с 25 плотно приложился, Меньяну этот удар много трудностей не доставил.

Гости разогнались под конец тайма, припугнув туринцев парочкой позиционных атак, а затем и забив гол. Калабрия с правого края вырезал отличный кросс, Жиру выскочил между двумя центральными защитниками и пробил головой без шансов для Щесны – 0:1. Отдыхать миланцы ушли при нужном для себя счёте.

Далее футболистам Пиоли уже не нужно было форсировать события, они любезно забрали мяч, «подаренный» туринцами и стали вести игру к финальному свистку. «Ювентус» почему-то не стремился напрягать соперника, замены Аллегри (Милик и Паредес вышли вместо Ди Марии и Костича) тоже не помогли. «Милан» был ближе ко второму голу, так Щесны пришлось спасать после удара Салемакерса. Бельгиец справа ворвался в штрафную площадь и мощно пробил, но Войцех ногой удар парировал.

Был ещё мощный удар Рафаэла Леау, улетевший в облака, и всё, больше ничего толкового во втором тайме не произошло. Скучный матч выдали «Милан» и «Ювентус», обе команды сейчас явно не готовы феерить. Зато миланцы выполнили задачу на сезон – добыли себе место в Лиге чемпионов на следующий год.

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Милан Ювентус
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Комментарии (1)
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Juventissimo
28 Мая 2023 в 23:46
С такой игрой Ювентусу нужно играть в Кубке аутсайдеров, а не чемпионов. Аллегри на галеры или к сомалийским пиратам. Пол-состава туринцев можно отпускать свободными агентами и браться за молодежь.
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