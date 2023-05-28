«Милан» на выезде обыграл безвольный «Ювентус» и забронировал место в Лиге чемпионов

«Ювентус» и «Милан» сыграли в рамках чемпионата Италии. Матч 37-го тура Серии А состоялся 28 мая на стадионе «Альянц».

Завершался предпоследний тур Серии А центральным матчем. «Ювентус», с которого всё-таки сняли 10 очков, принимал «Милан», который приехал обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на будущий год. Для этого низверженному чемпиону достаточно было не проиграть в Турине. Не допустить этого была призвана атака «Ювентуса» в лице Кина, Ди Марии, Куадрадо, Кьезы и Рабьо. Душан Влахович травмирован, Аркадиуш Милик опять остался в запасе.

«Милан» в первом тайме смотрелся более цельным механизмом. Да, игра шла на равных курсах, но «Ювентус» хорошо атаковал лишь эпизодами, чаще представляя слабое зрелище. Ещё и снятие очков подбило психологически. Правда, первый неприятный удар по воротам нанёс именно игрок «старой синьоры». Куадрадо поймал отскок и метров с 25 плотно приложился, Меньяну этот удар много трудностей не доставил.

Гости разогнались под конец тайма, припугнув туринцев парочкой позиционных атак, а затем и забив гол. Калабрия с правого края вырезал отличный кросс, Жиру выскочил между двумя центральными защитниками и пробил головой без шансов для Щесны – 0:1. Отдыхать миланцы ушли при нужном для себя счёте.

Далее футболистам Пиоли уже не нужно было форсировать события, они любезно забрали мяч, «подаренный» туринцами и стали вести игру к финальному свистку. «Ювентус» почему-то не стремился напрягать соперника, замены Аллегри (Милик и Паредес вышли вместо Ди Марии и Костича) тоже не помогли. «Милан» был ближе ко второму голу, так Щесны пришлось спасать после удара Салемакерса. Бельгиец справа ворвался в штрафную площадь и мощно пробил, но Войцех ногой удар парировал.

Был ещё мощный удар Рафаэла Леау, улетевший в облака, и всё, больше ничего толкового во втором тайме не произошло. Скучный матч выдали «Милан» и «Ювентус», обе команды сейчас явно не готовы феерить. Зато миланцы выполнили задачу на сезон – добыли себе место в Лиге чемпионов на следующий год.