Аллегри: «Такого сезона не пожелаешь никому»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопросы журналистов после поражения от «Милана» (0:1).

Уступив в родных стенах принципиальному сопернику, «бьянконери» лишились последних шансов на попадание в Лигу чемпионов.

«Я поблагодарил игроков после матча, потому что это был поразительный сезон. У нас отбирали очки, затем возвращали и снова отбирали – такого сезона не пожелаешь никому.

Люди говорят, что «Ювентус» потерпел неудачу, однако нам всё же удалось набрать 69 очков [без учёта штрафа в 10 баллов], несмотря на все трудности. Если бы не всё то, что происходило вне футбольного поля, мы бы попали в Лигу чемпионов», – высказался в интервью DAZN Аллегри.