Конте посетил матч «Ювентуса» против «Милана»

Наставник Антонио Конте был замечен на матче Серии А между «Ювентусом» и «Миланом».

Встреча, прошедшая в рамках 37-го тура, завершилась минимальной победой «россонери». По информации Football Italia, трибуны «Альянц Ювентус» посетил Антонио Конте, ныне не имеющий работы. Специалист, напомним, покинул «Тоттенхэм» в марте. СМИ считают его одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Ювентуса» в случае ухода Массимилиано Аллегри.

«Бьянконери» располагаются на седьмой строчке в Серии А за тур до финиша. На счету команды 59 очков (с учётом десятиочкового штрафа). Команда уже лишилась шансов на попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.