Эранио: «Дзаньоло - не игрок для «Милана»

«Милану» не стоит связываться с Николой Дзаньоло, считает бывший полузащитник клуба Стефано Эранио, выступавший за «Милан» в 90-е годы прошлого столетия. По его словам, игроку, со скандалом покинувшему «Рому», не хватает стабильности, а также он не вписывается в игру клуба.

- Я бы не стал с ним связываться. Он очень нестабилен, к тому же, не вписывается в игру «Милана». А вот Дзакканьи мог бы подойти «Милану», - цитирует слова Эранио итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом», это случится в воскресенье.