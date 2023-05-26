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Чемпионат Италии. Серия А

Эранио: «Дзаньоло - не игрок для «Милана»

26 Мая 2023 • 22:24 Комментировать
Ювентус
...
Милан
1 2.35 X 3.40 2 3.00
28.05 21:45

«Милану» не стоит связываться с Николой Дзаньоло, считает бывший полузащитник клуба Стефано Эранио, выступавший за «Милан» в 90-е годы прошлого столетия. По его словам, игроку, со скандалом покинувшему «Рому», не хватает стабильности, а также он не вписывается в игру клуба.

- Я бы не стал с ним связываться. Он очень нестабилен, к тому же, не вписывается в игру «Милана». А вот Дзакканьи мог бы подойти «Милану», - цитирует слова Эранио итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом», это случится в воскресенье. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Николо Дзаньоло Стефано Эранио
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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