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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер: «Ювентус» больше не считает Аллегри неприкасаемым»

24 Мая 2023 • 02:03 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

«Ювентус» пересмотрел свою позицию относительно будущего главного тренера Массимилиано Аллегри.

Туринский клуб практически лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов после десятиочкового штрафа и поражения от «Эмполи» (1:4) в матче 36-го тура Серии А. По слухам, Аллегри может быть отправлен в отставку после завершения сезона. Эти сведения частично подтвердил итальянский инсайдер Николо Скира, утверждающий посредством социальных сетей, что руководство «Ювентуса» больше не считает специалиста неприкасаемым. Целесообразность дальнейшего сотрудничества с наставником сейчас активно обсуждается в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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