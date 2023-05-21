Диас намерен остаться в «Милане»

Полузащитник «Реала» Браим Диас, в настоящий момент выступающий за «Милан» на правах аренды, намерен остаться в итальянском клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время стороны проведут переговоры о переходе 23-летнего испанца в стан «россонери» на постоянной основе. Отмечается, что трансфер будет зависеть от стоимости игрока.

В текущем сезоне Диас провёл за «Милан» 43 матча, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро.

После 36 туров итальянской Серии А «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 64 набранных очка.