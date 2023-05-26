«Милану» придётся отказаться от намерения вернуть Далота

Итальянский «Милан» рассчитывал на возвращение Диогу Далота, который ранее выступал в составе клуба. Португальский защитник буксовал с продлением контракта с «Манчестер Юнайтед», и это давало надежду итальянцам.

Но сейчас, как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, ситуация изменилась - «Манчестер Юнайтед» и Далот близки к продлению контракта, и это бьет по планам «Милана».

До конца итальянского чемпионата еще два тура, в ближайшем из них клуб Стефано Пиоли сразится с туринским «Ювентусом». Это случится в воскресенье, двадцать восьмого мая.