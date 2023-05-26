УЕФА может отстранить «Ювентус» от участия в еврокубках на несколько лет.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, высокопоставленные в УЕФА лица надеялись, что с приходом новых людей в «Ювентус» на руководящие должности в клубе начнут сворачивать проект Суперлиги, однако этого не происходит. Как сообщает источник, поведение туринского клуба очень не нравится президенту УЕФА Александеру Чеферину. Отмечается, что в руках УЕФА есть огромное количество информации по делу «Ювентуса» о махинациях.

Предполагается, что окончательное решение по «Ювентусу» будет озвучено в июне. Если будет доказано, что туринская команда нарушала правила финансового фэйр-плей, то «старая синьора» может попрощаться с Европой на ближайшие несколько лет.

После 36 туров «Ювентус» занимает седьмое место в Серии А, имея в своем активе 59 очков.