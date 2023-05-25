Рабио не ведёт переговоров с «Ювентусом» по новому контракту

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио пока не ведёт переговоров со своим клубом по поводу нового контракта. По информации от журналиста Фабрицио Романо, есть большая вероятность, что француз летом покинет свою команду на правах свободного агента.

Источник сообщает, что интерес к Рабио продолжает проявлять «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет видеть француза в своей команде, но между сторонами пока ничего не согласовано.

Напомним, Рабио ранее также был связан с переходом в мюнхенскую «Баварию». Экс-футболист «ПСЖ» в этом сезоне отметился 8 голами и 4 ассистами в чемпионате Италии.