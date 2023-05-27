«Реал» не против заменить Асенсио Браимом Диасом, но сам игрок хочет остаться в «Милане»

Мадридский «Реал» не против вернуть из аренды полузащитника Браима Диаса, который проводит уже третий сезон в составе «Милана». По информации от Diario AS, «королевский клуб» хотел бы заменить испанцем Марко Асенсио, который до сих пор не продлил свой истекающий контракт.

Тем не менее, источник сообщает, что Диас не горит желанием возвращаться на «Сантьяго Бернабеу», так как комфортно чувствует себя в «Милане». Более того, полузащитник в курсе, что в случае возвращения в Мадрид, на него будут рассчитывать максимум как на игрока ротации.

23-летний Диас в этом сезоне записал на свой актив 6 голов и 7 ассистов в чемпионате Италии.