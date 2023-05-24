Опенда – главная цель «Милана» на лето

Нападающий «Ланса» Луи Опенда является главной трансферной целью «Милана» на летнее окно. По информации от Football Italia, «россонери» отчаянно хотят заполучить бельгийца для усиления атаки.

Опенда пользуется спросом среди многих европейских топ-клубов, но наиболее предметный интерес пока исходит со стороны «Милана». Нападающий проводит первый сезон в Лиге 1, где к сегодняшнему дню отметился 19 голами и 3 результативными передачами.

Напомним, Опенда помог «Лансу» в этом сезоне впервые с 2002 года квалифицироваться в Лигу чемпионов. В прошлой кампании Луи выступал в Бельгии в Нидерландах в составе «Витесса».