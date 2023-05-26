Арнаутович хочет именно в «Милан», несмотря на интерес других клубов

Австрийский нападающий Марко Арнаутович, удачно выступающий в заканчивающемся сезоне за «Болонью», заинтересован в трансфере в «Милан», который, в свою очередь, также испытывает интерес к нападающему, который видится в качестве замены для уходящего Златана Ибрагимовича.

Как уточняет итальянский журналист Альфредо Педулла, Арнаутович склоняется к сотрудничеству с «Миланом», что является его приоритетом, нежели вариант с «Ромой», которая также проявляла интерес к подобному трансферу. В прошлом, уже весьма далеком, Арнаутович сыграл три матча в составе «Интера».