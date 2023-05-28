Жиру проводит свой самый результативный сезон за шесть лет

Нападающий «Милана» Оливье Жиру обрёл вторую бомбардирскую молодость в текущем сезоне.

36-летний футболист отличился в матче 37-го тура Серии А против «Ювентуса», установив на табло счёт 1:0 в пользу «нерадзурри». Данный гол стал для француза 12-м в текущем розыгрыше Серии А. Как отмечает Opta, Жиру впервые с сезона-2016/17 удалось достичь отметки в 12 голов в чемпионате – тогда форвард выступал за лондонский «Арсенал».

Оливье Жиру – второй бомбардир «Милана» в Серии А после Рафаэла Леау, отличившегося 13 раз. В активе нападающего сборной Франции также пять результативных передач в лиге.