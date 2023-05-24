«Милан» в шаге от контракта с Камадой

Мы уже сообщали неделю тому назад, что «Милан» близок к тому, что в его составе снова появится японский игрок - ранее в нем выступал известный и российским любителям футбола Кейсуке Хонда.

Сейчас руководство клуба пытается договориться с атакующим полузащитником Даити Камадой из немецкого «Айнтрахта», и, как сообщает pianetamilan.it, очень близок к этому.

Любопытно, что конкурентом «Милана» в борьбе за 26-летнего японца выступает «Наполи», но, как уточняет источник, сам игрок больше склоняется к «Милану», да и «россонери» прикладывают больше усилий для его трансфера.