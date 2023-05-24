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Чемпионат Италии. Серия А

Неста: «У Мальдини сильнейшая связь со всеми, с кем он играл в «Милане»

24 Мая 2023 • 18:04 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

Экс-защитник «Милана» Алессандро Неста рассказал о том, сколь неизгладимое впечатление производит на любого игрока «Милана» фигура легендарного Паоло Мальдини. По его словам, отыгравшие рядом с ним футболисты впоследствии остаются с Паоло друзьями, и никак иначе. Причем дружба это настоящая, мужская.

- Паоло - это особый игрок. Профессионал, который для всех на поле был настоящим примером. У тех, кто играл с ним, остается связь с ним на всю жизнь - когда бывшие партнеры видятся, они ведут себя так, словно только вчера расстались на поле. Это и есть прелесть, магия футбола, - считает Неста, слова которого цитирует pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Неста Паоло Мальдини
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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