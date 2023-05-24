Неста: «У Мальдини сильнейшая связь со всеми, с кем он играл в «Милане»

Экс-защитник «Милана» Алессандро Неста рассказал о том, сколь неизгладимое впечатление производит на любого игрока «Милана» фигура легендарного Паоло Мальдини. По его словам, отыгравшие рядом с ним футболисты впоследствии остаются с Паоло друзьями, и никак иначе. Причем дружба это настоящая, мужская.

- Паоло - это особый игрок. Профессионал, который для всех на поле был настоящим примером. У тех, кто играл с ним, остается связь с ним на всю жизнь - когда бывшие партнеры видятся, они ведут себя так, словно только вчера расстались на поле. Это и есть прелесть, магия футбола, - считает Неста, слова которого цитирует pianetamilan.it.