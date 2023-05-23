Милинкович-Савич вряд ли перейдёт в «Ювентус»

Переход полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича в «Ювентус» считается маловероятным.

Туринский клуб не первый год называется одним из главных претендентов на сербского футболиста, чей действующий контракт с «Лацио» истекает уже по окончании следующего сезона. Как отмечает журналист Ромео Агрести, 28-летний игрок вряд ли перейдёт в «Ювентус» предстоящим летом – руководство «бьянконери» пока не рассматривает возможность подписания хавбека такого плана.

Сергей Милинкович-Савич принял участие в 45 матчах «Лацио» в нынешней кампании, отметившись девятью голами и восемью ассистами. Его стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 60 млн евро.