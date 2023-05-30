Орландо: «Очевидно, что «Милан» нуждается в улучшениях»

Бывший игрок итальянского «Милана» Массимо Орландо считает, что заканчивающийся сезон в Серии А показал, что его бывшей команде нужно летнее усиление. Из нынешнего состава он выделяет французского нападающего Оливье Жиру, назвав его «игроком, который способен решать».

- Очевидно, что команде необходимо улучшать. И впереди также, только Жиру является игроком, способным решать. Мессиаса надо отпускать прочь, а Салемакерс пуст остается, - цитирует слова Орландо pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает четвертое место в итальянском чемпионате, в последнем туре он сыграет с «Вероной».