Пиоли: «Милан» должен усилить состав, если хочет добиться успеха в Серии А и Лиге чемпионов»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что клубу следует значительно усилиться на трансферном рынке.

«Россонери» гарантировали себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв в гостях «Ювентус» (1:0) в матче предпоследнего тура Серии А.

«В Лиге чемпионов мы выступили лучше, чем ожидалось, но о результатах в чемпионате этого не скажешь. Впервые нам пришлось бороться сразу в двух турнирах, и нельзя скрывать, что нам чего-то не хватало.

Если мы хотим бороться за Скудетто и снова добиться успеха в Лиге чемпионов, нам нужно усиливать состав этим летом. Нам требуются качественные игроки, которые поднимут уровень команды. Возраст новичков для меня не принципиален», – поведал в интервью DAZN Пиоли.