«Ювентус» может оставить Кина, но продать Влаховича

«Ювентус» рассматривает возможность расставания с одним из нападающих после завершения сезона.

Будущее Мойзе Кина и Душана Влаховича в клубе остаётся неопределённым: итальянец может уйти в связи с нехваткой игровой практики, а серб интересен грандам ведущих европейских чемпионатов. По сведениям журналиста Мирко ди Натале, наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри хорошо относится к Кину, поэтому тут с высокой вероятностью останется в «Ювентусе», если клуб не покинет сам тренер. В ситуации с Влаховичем никаких гарантий нет.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мойзе Кина в 20 млн евро, а Душана Влаховича – в 75 млн.