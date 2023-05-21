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Чемпионат Италии. Серия А

Костакурта: «Прошлогодние трансферы «Милана» не оправдали ожиданий»

21 Мая 2023 • 14:56 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

Бывший футболист «Милана» Алессанлро Костакурта считает, что причиной не самых удачных выступлений в заканчивающемся сезоне являются просчеты в трансферной политике прошлого лета.

- В прошлом году «Милан» выиграл чемпионат, в этом неясно, попадет ли он хотя бы в четверку лучших. Это не может не вызывать вопросы и к руководству клуба, к тому, как они поработали на трансферном рынке. Приобретения не сработали так, как должны были, - считает Костакурта, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем, предпоследнем туре итальянского чемпионата «Милан» сразится с «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Костакурта
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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