Костакурта: «Прошлогодние трансферы «Милана» не оправдали ожиданий»

Бывший футболист «Милана» Алессанлро Костакурта считает, что причиной не самых удачных выступлений в заканчивающемся сезоне являются просчеты в трансферной политике прошлого лета.

- В прошлом году «Милан» выиграл чемпионат, в этом неясно, попадет ли он хотя бы в четверку лучших. Это не может не вызывать вопросы и к руководству клуба, к тому, как они поработали на трансферном рынке. Приобретения не сработали так, как должны были, - считает Костакурта, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем, предпоследнем туре итальянского чемпионата «Милан» сразится с «Ювентусом».