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Чемпионат Италии. Серия А

Булыкин — о снятии 10 очков с «Ювентуса»: «Это сильно влияет на психологию»

23 Мая 2023 • 14:47 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал снятие десяти очков с «Ювентуса» из-за финансовых махинаций.

«Конечно, это сильно влияет и психологически, и физически. Все-таки команда бьется за результат и всегда хочет играть в Лиге чемпионов. Во-первых, это дополнительные деньги. Во-вторых, это высокий уровень футбола», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, вряд ли кто-то покинет «Ювентус» из-за отсутствия Лиги чемпионов, скорее всего, в следующем сезоне команда будет играть с удвоенной мотивацией, чтобы вернуться в ЛЧ.

За два тура до окончания сезона «Ювентус» опустился на седьмое место в Серии А и рискует остаться без еврокубков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дмитрий Булыкин
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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