Куадрадо согласится на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Ювентусе»

Футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо готов пойти на уступки своему клубу.

Нынешний договор колумбийца истекает уже в июне, и в последние недели стороны обсуждают условия дальнейшего сотрудничества. По сведениям инсайдера Николо Скиры, 35-летний латераль сообщил руководству «Ювентуса» о готовности пойти на сокращение зарплаты. Шансы на успешный исход переговоров теперь гораздо выше. Вероятно, уже скоро стороны заключат новое соглашение, рассчитанное на один год.

Хуан Куадрадо принял участие в 45 поединках «бьянконери» в текущем сезоне, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.