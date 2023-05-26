Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Куадрадо согласится на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Ювентусе»

26 Мая 2023 • 01:43 Комментировать
Ювентус
...
Милан
1 2.35 X 3.40 2 3.05
28.05 21:45

Футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо готов пойти на уступки своему клубу.

Нынешний договор колумбийца истекает уже в июне, и в последние недели стороны обсуждают условия дальнейшего сотрудничества. По сведениям инсайдера Николо Скиры, 35-летний латераль сообщил руководству «Ювентуса» о готовности пойти на сокращение зарплаты. Шансы на успешный исход переговоров теперь гораздо выше. Вероятно, уже скоро стороны заключат новое соглашение, рассчитанное на один год.

Хуан Куадрадо принял участие в 45 поединках «бьянконери» в текущем сезоне, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.05.23 в 21:45
Сампдория Сампдория
Сассуоло Сассуоло
3.75 3.70 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Мая
02:13 · Италия. Серия А
«Наполи» провёл переговоры с топ-тренером слухи
01:43 · Италия. Серия А
Куадрадо согласится на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Ювентусе»
00:07 · Италия. Серия А
Тудор решил покинуть «Марсель», специалиста связывают с «Ювентусом» слухи
25 Мая
23:39 · Италия. Серия А
Стало известно, почему «Интер» и «Барселона» не могут согласовать трансфер Кесси
23:30 · Италия. Серия А
Леау назвал лучшее событие в своей карьере
23:13 · Италия. Серия А
«Интер» работает над трансфером Ачерби, но добивается скидки
22:42 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» и «Интер» – фавориты в борьбе за Маркуса Тюрама 1
22:02 · Италия. Серия А
Гасперини ответил на вопрос о своём будущем
21:51 · Италия. Серия А
«Милан» попытается выкупить Диаса у «Реала»
21:27 · Италия. Серия А
Ляказетт: «Я обсуждал с Юмтити его возвращение в «Лион», было бы здорово»
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на тренера из Серии А
20:40 · Италия. Серия А
Влахович вряд ли останется в «Ювентусе», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов 1
20:31 · Италия. Серия А
Лукаку: «Мне всё равно, что обо мне думают»
19:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлил контракт с вратарём
18:35 · Россия. Премьер-лига
Камоцци уверен, что Вендел потянет уровень «Ромы»
Все новости
Рекомендуем