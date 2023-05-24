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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Раньше Леау играл для того, чтобы красоваться в соцсетях, но он изменился»

24 Мая 2023 • 04:23 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

Паоло Мальдини вспомнил о том, каким появился в клубе Рафаэл Леау - португальский нападающий, главная звезда команды. Это было в 2019 году, Леау, как и Майк Меньян двумя годами позже, перебрался в «Милан» из французского «Лилля».

- Это настоящий, блестящий талант. Я - футбольный эстет, и мне приятно наблюдать за ним, он уникален. Но он сидел в запасе в «Лилле». И когда он пришел к нам, я объяснил ему, почему. Он играл ради своих социальных сетей, там он выкладывал красивейшие ролики с дриблингом и финтами, но в конце сезона оказывалось, что у него два гола. И мы помогли ему изменить менталитет, - поведал Мальдини, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Рафаэл Леау
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ЮВЕНТУС МИЛАН
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