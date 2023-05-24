Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Трезеге нахваливает Тонали

24 Мая 2023 • 22:12 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

Бывший игрок туринского «Ювентуса», француз Давид Трезеге, отыгравший в клубе целых десять лет, нахваливает Сандро Тонали - полузащитника «Милана», который считается одним из ключевых игроков клуба.

- У Тонали - правильный менталитет, он сильно вырос в «Милане», он ответственный игрок. Он любит «Милан», это очень важно, - считает Трезеге, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что в чемпионате Италии остаются еще да тура до конца сезона, выигравший в прошлом году титул «Милан» сейчас идет только четвертым, да и то, только за счет штрафа туринсокго «Ювентуса». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Давид Трезеге Сандро Тонали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
23:33 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес забил 100-й и 101-й голы за «Интер»
22:22 · Италия. Серия А
Трезеге: «В этом году удивил Рабио»
22:12 · Италия. Серия А
Трезеге нахваливает Тонали
21:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» выставит Артура Мело на трансфер после его возвращения в Турин
21:43 · Италия. Кубок
Фрей: «Сердце разрывается надвое»
21:30 · Италия. Кубок
«Интер» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
21:23 · Италия. Кубок
«Интер» объявил состав на игру с «Фиорентиной»
20:45 · Италия. Серия А
Моуринью определится со своим будущим после финала Лиги Европы
20:37 · Италия. Серия А
​34 года тому назад «Милан» одержал одну из лучших побед в истории клуба
20:34 · Италия. Серия А
Куадрадо может отсрочить уход из «Ювентуса» ещё на сезон слухи
19:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет видеть Рабио в «Манчестер Юнайтед»
18:04 · Италия. Серия А
Неста: «У Мальдини сильнейшая связь со всеми, с кем он играл в «Милане»
17:28 · Италия. Серия А
Трезеге выбирает Дель Пьеро в качестве нового президента «Ювентуса»
16:56 · Италия. Серия А
Неста: «Леау преображает «Милан», это факт»
16:21 · Италия. Кубок
Барелла: «Был уверен, что выйдем в финал Кубка Италии»
Все новости
Рекомендуем