Трезеге нахваливает Тонали

Бывший игрок туринского «Ювентуса», француз Давид Трезеге, отыгравший в клубе целых десять лет, нахваливает Сандро Тонали - полузащитника «Милана», который считается одним из ключевых игроков клуба.

- У Тонали - правильный менталитет, он сильно вырос в «Милане», он ответственный игрок. Он любит «Милан», это очень важно, - считает Трезеге, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что в чемпионате Италии остаются еще да тура до конца сезона, выигравший в прошлом году титул «Милан» сейчас идет только четвертым, да и то, только за счет штрафа туринсокго «Ювентуса».