Итальянский журналист высказался о будущем главного тренера Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

За тур до финиша сезона в Серии А туринцы потеряли шансы на попадание в четвёрку, дающую право сыграть в Лиге чемпионов. Если верить многочисленным слухам, «Ювентус» всерьёз рассматривает возможность расставания с Аллегри по окончании кампании, однако журналист Лука Маркетти считает иначе: по его данным, клуб не контактировал с другими тренерами и с 90-процентной вероятностью продолжит сотрудничество с нынешним рулевым.

Контракт Массимилиано Аллегри рассчитан до конца сезона-2024/25. Специалист занимает свою должность с 2021 года.