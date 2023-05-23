Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Погба рассказал о будущем игрока

23 Мая 2023 • 19:29 Комментировать
Ювентус
...
Милан
28.05 21:45

Агент игрока «Ювентуса» Поля Погба высказался будущем своего клиента после последней травмы полузащитника.

Сезон для Погба закончился после того, как тот получил вторую травму и выбыл до конца текущего розыгрыша. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» вернулся на поле после девяти месяцев отсутствия, но был вынужден покинуть газон уже через 24 минуты.

В интервью Calciomercato агент Погба Рафаэла Пимента рассказала о состоянии своего клиента: «Он вернется, когда будет готов, но Поль не тот человек, который останавливается и думает о том, что произошло. Он смотрит в будущее».

В текущем сезоне Погба провел всего 10 матчей, в которых отметился единственным ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Рафаэла Пимента
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
19:29 · Италия. Серия А
Агент Погба рассказал о будущем игрока
19:08 · Россия. Премьер-лига
Камоцци не верит, что Спаллетти вернётся в РПЛ
18:41 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» хочет купить Фраттези слухи
18:06 · Италия. Серия А
Туринская компания будет судиться с братом Криштиану Роналду из-за продаж футболок «Ювентуса» 1
17:51 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги намерен поставить Хандановича в ворота на финальный матч Кубка Италии 1
17:45 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» озвучили решение по будущему Влаховича
17:38 · Италия. Серия А
«Наполи» может пригласить экс-тренера «Барселоны»
17:27 · Италия. Серия А
Вьери: «Буду болеть за все три итальянских клуба»
17:17 · Италия. Серия А
Ди Марцио обозначил новую дату продления контракта с Леау
16:14 · Италия. Серия А
Мальдини: «Меня приглашал «Челси»
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает вести переговоры с «Интером» по трансферу Онана
14:47 · Италия. Серия А
Булыкин — о снятии 10 очков с «Ювентуса»: «Это сильно влияет на психологию»
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Ювентуса» 1
14:31 · Италия. Серия А
Спаллетти возьмёт творческий отпуск 1 слухи
14:26 · Италия. Серия А
Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» решение по своему будущему
Все новости
Рекомендуем