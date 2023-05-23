Агент Погба рассказал о будущем игрока

Агент игрока «Ювентуса» Поля Погба высказался будущем своего клиента после последней травмы полузащитника.

Сезон для Погба закончился после того, как тот получил вторую травму и выбыл до конца текущего розыгрыша. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» вернулся на поле после девяти месяцев отсутствия, но был вынужден покинуть газон уже через 24 минуты.

В интервью Calciomercato агент Погба Рафаэла Пимента рассказала о состоянии своего клиента: «Он вернется, когда будет готов, но Поль не тот человек, который останавливается и думает о том, что произошло. Он смотрит в будущее».

В текущем сезоне Погба провел всего 10 матчей, в которых отметился единственным ассистом.