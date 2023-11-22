«Милан» заинтересовался двумя защитниками «Челси»

Итальянский «Милан» положил глаз сразу на двух центральных защитников лондонского «Челси». По информации от Calciomercato, «россонери» интересны Бенуа Бадьяшиль и Маланг Сарр.

Команде Стефано Пиоли нужен новый центральный защитник из-за сложной кадровой ситуации. «Милан» может воспользоваться хорошими отношениями с «Челси» и продавить сделку по одному из защитников.

Напомним, Бадьяшиль перешёл в «Челси» в январе этого года из «Монако». Футболист пропустил начало сезона из-за травмы и пока не может пробиться в стартовый состав. Что касается Сарра, в прошлом сезоне «Монако» не стал выкупать Маланга после годичной аренды.