Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт испытывает трудности с адаптацией в новой команде.

«Красные дьяволы» потратили на трансфер хавбека более 60 млн евро, рассчитывая, что тот станет одной из ключевых фигур в команде Эрика тен Хага, но англичанин пока не оправдал ожиданий. Тем не менее, как сообщает The Athletic со ссылкой на близкие к игроку источники, Маунт не скучает по «Челси» так сильно, как принято считать. Ему нравится играть на «Олд Траффорд», и привязанность к лондонскому клубу вряд ли можно считать одной из причин игровых проблем.

Мэйсон Маунт находился в системе «Челси» с шестилетнего возраста. Он отыграл 195 матчей за первую команду «синих».