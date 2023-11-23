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Маунт не скучает по «Челси» так сильно, как принято считать слухи

23 Ноября 2023 • 00:30 Комментировать (1)
Ньюкасл
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Челси
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25.11 18:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт испытывает трудности с адаптацией в новой команде.

«Красные дьяволы» потратили на трансфер хавбека более 60 млн евро, рассчитывая, что тот станет одной из ключевых фигур в команде Эрика тен Хага, но англичанин пока не оправдал ожиданий. Тем не менее, как сообщает The Athletic со ссылкой на близкие к игроку источники, Маунт не скучает по «Челси» так сильно, как принято считать. Ему нравится играть на «Олд Траффорд», и привязанность к лондонскому клубу вряд ли можно считать одной из причин игровых проблем.

Мэйсон Маунт находился в системе «Челси» с шестилетнего возраста. Он отыграл 195 матчей за первую команду «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
23 Ноября 2023 в 01:03
Ну, значит, не сложилось. Правильно, что его продали раз ему пофиг за кого играть.
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