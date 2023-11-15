«Ньюкасл» рискует потерять Уилсона на шесть недель

Обескровленный от травм «Ньюкасл» может потерять ещё одного игрока. Речь идёт о Каллуме Уилсоне, который получил травму в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» на выезде.

Как пишет The Telegraph, из-за травмы задней поверхности бедра Уилсон может пропустить до шести недель, то есть не сыграть за «сорок» аж до самого нового года.

Напомним, что также у «Ньюкасла» травмирован форвард Александр Исак и ещё ряд футболистов разных амплуа.

Всего у Уилсона в этом сезоне в активе 14 сыгранных матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов.