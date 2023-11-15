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«Ньюкасл» может приобрести Филлипса в январе

15 Ноября 2023 • 15:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

«Ньюкасл» в январское трансферное окно может пополнить свои ряды полузащитником «Манчестер Сити» Кэлвином Филлипсом. Журналист Роб Доусон сообщает, что «сороки» видят в англичанине потенциальную замену Сандро Тонали, который после своего летнего трансфера из «Милана» получил 10-месячную дисквалификацию.

При этом источник также добавляет, что Филлипс интересен и другим клубам. Англичанин находится на радаре у туринского «Ювентуса» и мюнхенской «Баварии».

«Манчестер Сити» будет готов отпустить Филлипса в январе, так как футболист недоволен своим положением и хочет получать больше игровой практики.

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